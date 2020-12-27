Педагогические вузы не будут работать 30 и 31 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено сделать нерабочими днями 30 и 31 декабря для педагогических вузов (они находятся в ведении министерства - прим. ТАСС), заявил в интервью "Российской газете" министр просвещения Сергей Кравцов.

"И еще одно важное объявление в части работы педагогических вузов. Поздравляя всех студентов и преподавательский состав с наступающим Новым годом, я хочу заявить, что мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря. Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких", - сказал он.

Кроме того, Кравцов сообщил, что некоторые педагогические вузы уже отреагировали на проблему со стоимостью обучения, "посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы".

"Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января, снижают на 10% плату по "внебюджету". Почему 10%? Потому что мы не можем снижать зарплату преподавателям, потому что преподаватель читает лекции как очно, так и в дистанционном режиме. Но провести определенную оптимизацию и пойти навстречу студентам наши вузы могут", - отметил министр.

Ранее идею сделать 31 декабря выходным днем поддержал президент России Владимир Путин, призвав региональные власти принять соответствующие решения.