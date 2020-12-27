Минюст намерен оптимизировать систему учреждений ФСИН по стране

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции России намерено пересмотреть структуру учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), многие из которых стали неэффективными на фоне сокращения численности заключенных. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в понедельник на сайте агентства.

По его словам, Минюст совместно со ФСИН уже разрабатывает генеральную схему учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС). "Она позволит оптимизировать более 100 исправительных учреждений", - сообщил министр. Кроме того, одновременно будет решаться вопрос о выводе учреждений ФСИН из городов. "К сожалению, зачастую эти учреждения расположены в городах, поселках, других населенных пунктах, и это создает определенный дискомфорт местным жителям", - пояснил Чуйченко. По его мнению, "надо вести речь о концентрации этих учреждений максимально в одном месте".

За последние 10 лет (с 2010 года), отметил министр, количество лиц, находящихся в учреждениях УИС, сократилось на 40%, и по показателю числа заключенных на 100 тыс. жителей Россия перешла на 17-е место в мире (например, США - на третьем). В настоящее время в 923 учреждениях ФСИН содержатся 486 тыс. человек. Количество учреждений ФСИН за этот же период сократилось на 13%.

"Мы должны признать, что работа некоторых учреждений УИС является просто неэффективной. Например, в колонии отбывают наказание 100 человек, а служат там 130-140 сотрудников", - отметил министр. "Поэтому мы сегодня должны создать такую генеральную схему развития системы учреждений ФСИН, которая будет включать комплекс проектно-управленческих решений, направленных на обеспечение эффективной работы. Они будут отвечать на вопрос о том, какие лимиты, какие мощности и какие режимы в плане исправительных учреждений должны быть в том или ином регионе", - пояснил Чуйченко.