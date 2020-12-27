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Пандемия COVID-19

Эксперт рассказал о долгосрочном последствии COVID-19

Им может быть искаженное восприятие запахов, отметил президент британской ассоциации отоларингологов профессор Нирмал Кумар

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Паросмия, или искаженное восприятие запахов может быть одним из долгосрочных последствий заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19). Об этом информагентству PA рассказал президент британской ассоциации отоларингологов (ENT UK) профессор Нирмал Кумар.

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По словам эксперта, который еще в марте этого года в числе первых сообщил о том, что потеря обоняния может быть одним из симптомов COVID-19, паросмия чаще всего отмечается у молодых людей и медицинских работников, перенесших заболевание. По словам Кумара, в Великобритании тысячи людей, переболевших СOVID-19, сталкиваются с долгосрочной потерей обоняния (аносмией). У некоторых из них это состояние сменяется таким симптомом, как паросмия, который Кумар называет "очень странным и очень своеобразным".

"Только сегодня я принял двух пациентов с паросмией. Один из них ощущает запах рыбы вместо всех остальных запахов, а другой чувствует запах гари при отсутствии источников дыма, - сказал Кумар. - Оба являются работниками сферы здравоохранения".

По словам профессора, появление такого симптома может быть связано с нейротропическими свойствами коронавируса, который воздействует на нервы полости носа, нарушая их работу.

Некоторые из собеседников PA, страдающих паросмией, говорят, что продолжают испытывать этот симптом с весны. По словам 52-летней Линн Корбетт, она уже полгода не может пить кофе и пиво, так как их запах кажется ей невыносимо неприятным.

Британская благотворительная организация AbScent, помогающая людям, страдающим аносмией и паросмией, рекомендует тренировать обоняние, ежедневно по несколько минут нюхая разные ароматические масла, сосредотачиваясь на каждом из запахов около 20 секунд.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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