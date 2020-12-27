В США предупредили о риске ускорения распространения COVID-19 после зимних праздников

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса в США, вероятнее всего, ускорится в ближайшие несколько недель из-за того, что многие люди отправляются в поездки по случаю зимних праздников и отмечают их с близкими. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканала CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Он согласился с тем, что наиболее тяжелый этап борьбы с пандемией в стране еще не пройден. "Я и мои коллеги в сфере здравоохранения обеспокоены тем, что мы, вероятнее всего, можем увидеть новую волну после текущего периода, после Рождества и Нового года", - сказал Фаучи.

Как пояснил специалист, причиной этого является то, что многие люди отправились в поездки по случаю праздников, а также собирались в компании или сделают это. "Хотя мы рекомендовали не поступать таким образом, это произойдет", - констатировал главный инфекционист США.

Фаучи отметил, что "ситуация может ухудшиться в течение нескольких недель". "Нет гарантий, что это произойдет, но есть явная опасность этого", - добавил он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 18,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 331,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.