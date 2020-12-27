Немецкий пилот "нарисовал" в небе шприц в честь начала вакцинации от коронавируса

ТАСС, 27 декабря. Пилот из Германии Сэмми Крамер нарисовал в небе гигантский шприц, чтобы напомнить людям о начале кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила газета Sudkurier.

Как сообщает издание, полет состоялся в среду и продолжался около 1,5 часа. Для того, чтобы изобразить в небе шприц, Крамер преодолел 200 км. Он сообщил, что запрограммировал маршрут, по которому собирался лететь, в GPS-устройстве. "Это не заняло много времени", - отметил Крамер.

В интервью газете пилот подчеркнул, что его акция не была призывом к вакцинации и прямым сообщением. 20-летний Крамер заявил, что просто хотел дать людям пищу для размышлений в канун Рождества, отмечает издание. "Учитывая ситуацию (начало вакцинации в Германии 27 декабря - прим. ТАСС), я подумал, что это будет уместно", - сказал Крамер.

В воскресенье в ФРГ, как и во многих других странах ЕС, официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса, хотя первые прививки были сделаны еще в субботу вечером. Самой первой жительницей Германии, кто получил вакцину, стала 101-летняя Эдит Квойцалла из города Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт).

Всего в Германии создано 442 прививочных центра, кроме того, препарат раздают мобильным группам, которые будут делать прививки в больницах, домах для престарелых и инвалидов. Как сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, ФРГ до конца текущего года получит более 1,3 млн доз вакцины, разработанной консорциумом BioNTech-Pfizer.

Первыми вакцину получат жители старше 80 лет, обитатели домов для престарелых и инвалидов, а также работающий там персонал, медицинские сотрудники в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи. В общей сложности эта группа составит порядка 8,6 млн человек.