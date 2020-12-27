В США предположили, что новый штамм коронавируса не вызывает более серьезное заболевание

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, вероятнее всего, не вызывает более серьезное заболевание, чем прежние разновидности. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканала CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Комментируя выявление мутировавшего варианта коронавируса в Великобритании, с которым может быть связано быстрое распространение инфекции в стране, специалист отметил: "Думаю, американцам следует помнить и понимать, что это РНК-содержащий вирус, они постоянно претерпевают мутации. В большинстве случаев мутации не имеют значения с практической точки зрения. Но время от времени в ходе наблюдений выявляется что-то такое, что вызывает подозрения или на деле свидетельствует о повышении заражаемости".

Говоря о новом штамме, Фаучи подчеркнул: "Наши британские коллеги занимаются этим, теперь и мы тщательно изучаем это". Как отметил инфекционист, важно установить, вызывает ли заражение новым штаммом более тяжелое заболевание. "Ответ заключается в том, что, по всей видимости, это не так", - сказал он.

"Еще один вопрос состоит в том, преодолевает ли он защиту, которую дают применяемые нами в настоящее время вакцины. По данным наших британских коллег, этого не происходит", - добавил Фаучи. "Мы сами проведем соответствующие исследования", - подчеркнул он. Фаучи пояснил, что ученые в США намерены проверить, защищают ли имеющиеся вакцины от новых штаммов вируса, которые были выявлены в Великобритании и ЮАР.