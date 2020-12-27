{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Новый штамм коронавируса обнаружили у двух прибывших из Великобритании в Норвегию

Путешественников изолировали

ХЕЛЬСИНКИ, 27 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса был обнаружен у двух человек, которые в декабре прибыли в Норвегию из Великобритании. Об этом сообщило в воскресенье Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на норвежский институт здравоохранения.

На эту тему
Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

Оба путешественника были протестированы после появления симптомов и затем изолированы.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот штамм распространяется быстрее известных и может быть на 70% более заразен.

Норвегия временно прекратила авиасообщение с Великобританией в начале недели, эта мера пока действует до 29 декабря.

Теги
ВеликобританияНорвегияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Посол РФ заявил, что первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Белоруссию в 2021 году
Дмитрий Мезенцев высоко оценил профессионализм белорусских экспертов, которые выдали регистрацию российской вакцине
Читать полностью