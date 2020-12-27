В Великобритании выявили более 30,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее власти сообщили о 34,6 тыс. случаев заражения и 316 летальных исходах. В общей сложности в Великобритании умерли свыше 70,7 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования достигло без малого 2,29 млн. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 30% по сравнению с предыдущим семидневным периодом и не опускалось ниже 30 тыс. в сутки с 19 декабря.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявлением нового мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что новый штамм может быть на 70% более заразен, однако британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности или вызывает более тяжелое течение болезни.

Новый штамм становится доминирующим - в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время более 70 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. Мутировавший вариант вируса был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а случаи заражения им отмечены в Австралии, Дании, Испании, Канаде, Нидерландах, Норвегии, Швейцарии, Швеции, Франции и Японии.

Британские власти в борьбе с пандемией возлагают надежды на программу вакцинации населения, которая начала осуществляться с 8 декабря. Первыми препарат получают медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. В королевстве, где проживают 66 млн человек, первую из двух прививок получили более 800 тыс. человек.