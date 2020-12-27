Посол РФ заявил, что первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Белоруссию в 2021 году

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" поступит в Белоруссию в начале 2021 года. Об этом сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в воскресенье в эфире белорусского телеканала СТВ .

"Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Посол России высоко оценил профессионализм белорусских экспертов, которые выдали регистрацию российской вакцине "Спутник V". "Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно", - отметил российский посол.

Минздрав Белоруссии 21 декабря сообщил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V", после чего она может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. Позже глава Минздрава Дмитрий Пиневич заявил, что вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" начнется в стране уже в январе. Белоруссия стала первой зарубежной страной, где стартовали клинические исследования этой вакцины после ее регистрации в России. Переговоры между белорусскими фармацевтическими компаниями и производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V" насчет ее изготовления в Белоруссии проходят успешно, заявил в пятницу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.