В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для горожан старше 60 лет

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса открылась в понедельник для горожан старше 60 лет в Москве. Оставить заявку можно на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит заражение коронавирусом.

Как сообщил мэр накануне в своем блоге, Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Поэтому с 28 декабря власти столицы открывают для них запись на вакцинацию.

Ранее Собянин выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей столицы. Сейчас прививку от коронавируса в столице также могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб, работники транспорта, энергетики, промышленности и СМИ.

Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса. По словам мэра, после вакцинации жители столицы смогут вернуться к жизни без ограничений.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря, за период до 17 декабря вакцинировали около 15 тыс. человек. Запись на нее организована в электронном виде - на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.