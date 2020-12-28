Трехнедельный общенациональный карантин начинается в Польше

ВАРШАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Польша после завершения рождественских праздников переходит в режим общенационального карантина. С понедельника на протяжении трех недель республика будет жить в условиях почти полного локдауна.

В Польше сохраняется объявленный властями в марте режим эпидемии. В начале ноября правительство приняло решение ввести в стране частичный карантин - закрыты учреждения культуры, спортивные комплексы, гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране введен масочный режим, школьники учатся дистанционно, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Собираться в группах более пяти человек запрещено.

С 28 декабря до 17 января в Польше в рамках общенационального карантина помимо уже действующих ограничений будут закрыты гостиницы, горнолыжные склоны и магазины, за исключением продовольственных, хозяйственных и аптек. Это решение было принято, чтобы избежать массового скопления людей в курортных городах в период начинающихся в стране 4 января двухнедельных школьных каникул.

По словам министра здравоохранения Польши Адама Недзельского, если не принять такие меры, может наступить третья волна эпидемии, во время которой суточный прирост новых заболевших будет достигать 40 тыс., а в худшем случае - 50-60 тыс., с которыми польская система здравоохранения не справится.

Новый год

В новогоднюю ночь власти Польши приняли решение ограничить право передвижения людей в период между 19:00 31 декабря и 06:00 1 января. Из дома разрешается выйти только в случае острой или служебной необходимости.

Ранее в эфире телеканала TVN24 пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, отвечая на вопрос о том, будет ли полиция в новогоднюю ночь штрафовать выходящих из дома без уважительной причины граждан, указал, что "на основании распоряжения такая возможность будет".

Принятие этой меры вызвало в республике много споров и критики. В частности, по мнению польского омбудсмена Адама Боднара, это решение безосновательно и представляет собой нарушение основных прав и свобод. По его словам, власти утверждают, что приняли распоряжение о запрете передвижения, опираясь на положение закона об инфекционных болезнях, где есть пункт о нормах перемещения граждан. Однако, как считает Боднар, на основе этой нормы "нельзя делать вывод о том, что можно полностью запретить передвижение".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции признал, что решение правительства о запрете передвижения в новогоднюю ночь - это не комендантский час. "Для этого нужно было бы с согласия президента ввести в стране чрезвычайное положение", - указал он, призвав граждан к сознательности и ответственности.

Пересечение границы

В период общенационального карантина все приезжающие в Польшу не на личном автомобиле должны будут пройти 10-дневную изоляцию. Это касается пассажиров самолетов, поездов и автобусов. Раньше в такой карантин отправлялись только прибывающие из третьих стран. Приезжающих из государств ЕС после открытия границ в июне это не касалось.

В соответствии с распоряжением польского правительства до 17 января прекращается железнодорожное сообщение, если маршрут предусматривает пересечение границы.

От карантина освобождаются те, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса, и ряд профессиональных категорий: дипломаты, рыбаки, моряки, водители грузового транспорта, медики, а также ученики и участники спортивных мероприятий.

Вакцинация

Вакцинация от коронавируса началась в Польше в воскресенье. Первая партия вакцины от коронавируса фирмы Pfizer насчитывает около 10 тыс. доз. Они распределены по 72 больницам во всей стране.

В первую очередь вакцинацию будут проходить медработники и сотрудники санэпидстанций, после них другие представители групп риска, в том числе пожилые люди. С 15 января в республике начнут записывать в очередь на вакцинацию всех желающих. Согласно заявлениям польских властей, вторая партия вакцины от коронавируса, которая поступит в Польшу до конца года, будет насчитывать около 300 тыс. доз. До конца января в республику должны поступить 1,5 млн доз.

В ближайшие недели в Польше планируется создать 8 тыс. пунктов для вакцинации. Сообщается, что прививки будут делать в два этапа на бесплатной и добровольной основе. Всем привившимся будут выдавать справку или электронный код, подтверждающие факт вакцинации и дающие возможность не соблюдать ряд действующих ограничений.

Статистика

Всего начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 257 799 человек, умерли 27 118, выздоровели 999 610. За все время эпидемии в Польше было сделано более 7 млн тестов на коронавирус. Скорость распространения инфекции в стране в последние четыре недели ни разу не превышала 15 тыс. новых зараженных в сутки.

В польских больницах сейчас размещены около 16,6 тыс. пациентов с коронавирусом, 1 586 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 150 тыс. человек находятся на карантине. На данный момент в стране имеется 35,2 тыс. коек для ковидных больных и 3 тыс. аппаратов ИВЛ.