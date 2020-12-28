Япония перестает выдавать визы иностранцам и отменяет скидки на внутренний туризм

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Япония с понедельника вводит фактический запрет на въезд и перестает выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.

Меры будут действовать минимум до конца января следующего года. Таким образом, в Японию смогут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. Если они возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм вируса, им необходимо будет иметь при пересечении границы документ о наличии отрицательного теста на коронавирус, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест они должны будут сдать в аэропорту прилета.

Также в Японию в соответствии с межправительственными договоренностями смогут въехать бизнесмены и бизнес-делегации из 11 стран и регионов Азии, включая Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзию и так далее.

При этом служба миграционного контроля не стала отменять действие новых виз, которые были выданы до 28 декабря. Исключение касается документов, полученных в Великобритании и ЮАР, а также людей, которые побывали в двух указанных странах в течение 14 дней перед прибытием в Японию. Для таких категорий въезд закрыт.

Вместе с тем отменяются послабления для жителей Японии, которые совершают краткосрочные деловые командировки. До настоящего времени им не требовалось оставаться на карантине в течение двух недель после возвращения. Теперь с 28 декабря это правило будет действовать вновь.

1 октября были ослаблены ограничения на въезд в Японию для граждан других государств. На первом этапе это распространялось на людей, имеющих право на долгосрочное проживание в стране, а также на деловые поездки в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях. Ослабление рестрикций коснулось и иностранных студентов, обучающихся в Японии. В то же время туристическая отрасль в настоящее время под смягчения не подпадает.

Меры в сфере туризма

С понедельника и минимум до 11 января в Японии приостанавливается действие программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel, которая позволяет получить скидки на поездки по стране. Решение об этом было принято в середине декабря на фоне роста числа заражений и недовольства общественности отсутствием кардинальных мер по предотвращению распространения вируса.