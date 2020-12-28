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Пандемия COVID-19

Отели Подмосковья начнут принимать гостей при наличии отрицательного теста на COVID-19

Тест методом ПЦР необходимо будет получить не ранее чем за три дня до планируемого посещения гостиниц, а методом ИФА - за пять дней

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Гостиницы, расположенные на территории Московской области, с 28 декабря по 15 января смогут заселять постояльцев только при наличии отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале регионального правительства.

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"В период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года (включительно) в гостиницах является обязательным: проведение термометрии потребителей гостиничных услуг при размещении в гостинице, при входе в гостиницу в течение дня и в предприятиях общественного питания в гостинице с использованием бесконтактных средств измерения температуры тела; допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницу осуществляется только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе.

Отмечается, что тест методом ПЦР должен быть получен не ранее чем за три дня до планируемого посещения, а методом ИФА - не ранее чем за пять дней.

Кроме того, с 31 декабря и на протяжении всех зимних каникул проведение корпоративов в ресторанах и барах в Подмосковье будет возможным только при наличии у посетителей отрицательных тестов на COVID-19.

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РоссияПандемия COVID-19
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