Вильфанд: "температурный градиент" установится в новогоднюю ночь в европейской части РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Активное взаимодействие антициклона и циклона над столичным регионом в новогоднюю ночь приведет к установлению большого "температурного градиента" на европейской части России: к западу от Москвы будет тепло, а восточнее - холодно. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет большой температурный градиент на европейской части России: на западе от Москвы будет тепло, а на востоке - холодно, хотя расстояние совсем не большое. Получается, что на расстоянии 1 тыс. км температура будет отличаться на 15-20 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, это будет связано с тем, что Москва находится на стыке противостояния антициклона и циклона. "Например, к западу от Москвы, в Тверской, Брянской областях, ночью 1 января температура будет 0 - плюс 4 градуса, отрицательных значений не будет", - отметил он.

В то же время в Нижнем Новгороде, Татарстане и других соседних регионах температура в новогоднюю ночь составит 8-16 градусов мороза, сообщил Вильфанд.