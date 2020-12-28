Прививка от COVID-19 стала доступна правоохранителям, сотрудникам ЖКХ, общепита и спорта

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Список категорий тех, кто может записаться на прививку от коронавируса в Москве, дополнили работники сферы ЖКХ, общепита, спорта и правоохранительных органов. Также в понедельник открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для волонтеров, занятых в некоммерческих и религиозных организациях и жителей столицы старше тебя 60 лет.

Кроме того, сейчас прививку от коронавируса в столице могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.

Ранее мэр выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей столицы. Всего власти города намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса. По словам мэра, после вакцинации жители столицы смогут вернуться к жизни без ограничений.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. К 10 декабря записались на прививку около 20 тыс. москвичей, за период до 17 декабря вакцинировали около 15 тыс. человек.

Запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.

Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве продолжат работать в новогодние праздники.