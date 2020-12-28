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Минобороны России сдало новый военный госпиталь в Северной Осетии

Медучреждение укомплектовали современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе цифровым флюрографическим и рентгеновским аппаратами, компьютерным томографом, электрокардиографом и ультразвуковой диагностической системой

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России построило и сдало в эксплуатацию многопрофильный медицинский центр во Владикавказе (Северная Осетия). Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Новое лечебное учреждение сдали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России в городе Владикавказ", - отметили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, лечебное учреждение будет оказывать первичную специализированную медицинскую помощь. Оно укомплектовано современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе цифровым флюрографическим и рентгеновским аппаратами, компьютерным томографом, электрокардиографом и ультразвуковой диагностической системой.

"В составе медицинского центра - хирургическое и терапевтическое отделения, инфекционный и пульмонологический кабинеты, отделения функциональной диагностики, неотложной помощи и лучевой диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория", - пояснили в Минобороны.

В медцентре будут работать более 100 высококвалифицированных специалистов.

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