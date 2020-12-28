В двух регионах Канады выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса

ОТТАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заразившийся новой формой коронавирусной инфекции, которая ранее была обнаружена в Великобритании, выявлен в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC .

По данным его источника в Минздраве региона, этот человек 15 декабря прилетел из Великобритании, после чего, согласно правилам, находился на домашнем карантине, во время которого почувствовал себя плохо. Проведенный тест показал у него наличие нового штамма коронавируса.

Ранее в провинции Онтарио этим штаммом заразилась пара, которая не покидала Канаду. В воскресенье Минздрав региона сообщил еще об одном инфицированном. Он недавно вернулся из Великобритании. К настоящему времени в Канаде выявлено уже четыре случая заражения новым видом коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. В настоящее время многие страны мира приостановили авиационное сообщение с Великобританией.