Мобильный госпиталь Минобороны России в Ялте принял первых пациентов

ЯЛТА, 28 декабря. /ТАСС/. Военные медики Черноморского флота начали оказывать помощь в мобильном госпитале, развернутом в Ялте. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Все поступившие граждане были осмотрены квалифицированными медицинскими специалистами и будут получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях мобильного госпиталя", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, пациенты, которым потребовалось лечение в стационаре, находятся под постоянным наблюдением военных медиков. В распоряжении госпиталя есть аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови, а также необходимый запас лекарственных средств.

Президент РФ Владимир Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам сообщил, что два госпиталя Минобороны для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции развернут в Симферополе и Ялте. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее говорил, что госпитали необходимы в преддверии новогодних праздников, когда на полуострове ожидается наплыв туристов. Помощь военных медиков понадобится в случае выявления большого количества тяжелых случаев заболевания.

В четверг два госпиталя доставили в Крым, из Ростова-на-Дону перебросили личный состав медицинского отряда специального назначения Южного военного округа - всего 100 военнослужащих.