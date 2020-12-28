Мэр Якутска считает, что объединение трех округов города сэкономит около 30 млн рублей

ЯКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Экономия бюджетных средств за счет объединения трех центральных городских округов Якутска составит около 30 млн рублей, сообщила в интервью ТАСС мэр города Сардана Авксентьева.

Ранее мэрия столицы Якутии предложила объединить управы трех центральных городских округов в целях экономии и повышения эффективности управления.

"Мы говорим об укрупнении центральных управ города. Экономия от этого составит около 30 млн рублей только за счет высвобождения 22 человек", - сказала Авксентьева.

Интересы жителей всех трех округов изменения не затронут, и работа с населением продолжится в прежнем режиме. Объединение обусловлено "необходимостью оптимизации структуры и количества муниципальных учреждений, расходов на административно-управленческий персонал, выстраиванием рациональной структуры и повышением эффективности управления в центральной части города Якутска".

В ноябре в мэрии сообщали, что власти Якутска начинают готовить к продаже здание мэрии. Как отмечала мэр Сардана Авксентьева, городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в центре города, и нужны новые источники для пополнения городского бюджета.

"Нам готово помогать КБ "Стрелка" [занимается разработкой стратегических документов городского развития, внедрением городских решений в области инфраструктуры и благоустройства ]. Они предложили нам бесплатно создать модель опен-спейсов для окружной администрации Якутска", - сказала Авксентьева.

По словам мэра, представители бюро проводят интервью с сотрудниками мэрии. "Это нужно, чтобы понять, кому какое жизненное пространство необходимо, кто в каком темпе работает, как часто нужны компьютеры. В конце декабря они должны выдать нам модель", - отметила мэр города.

КБ "Стрелка" работает в области стратегического консалтинга и специализируется на комплексных городских решениях, пространственном планировании и управлении проектами. В структуру компании входят экспертные центры городской антропологии и экономики, городского планирования, GIS-аналитики и др. В качестве консультанта "Стрелка" сотрудничает с частными компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.​​​