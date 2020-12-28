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Вильфанд назвал регионы с самой теплой новогодней ночью 2021 года

По словам научного руководителя Гидрометцентра, теплее всего в ночь на 1 января будет в Калининграде и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Особенно теплая новогодняя ночь ожидает жителей Калининграда и Санкт-Петербурга. Среди курортных городов самые высокие показатели температуры будут в Ялте и Сочи, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самая высокая температура на западе европейской части России будет в Калининградской области. Там будет 1-4 градуса тепла. Кроме того, в Питере будет около нулевой отметки", - сообщил он.

По словам Вильфанда, самая комфортная новогодняя ночь среди курортов России будет в Ялте и Сочи. "В Симферополе будет 3-8 градусов тепла ночью, в Ялте - 5-10 градусов в новогоднюю ночь. Совсем неплохая температура. В Краснодарском крае ожидается от минус 2 до плюс 2, а в Сочи - от 7 до 11 градусов тепла", - отметил метеоролог.

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