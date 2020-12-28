Жители Перми и трех сел Пермского края остались без водоснабжения из-за аварии

ТАСС, 28 декабря. Аварийное отключение водоснабжения произошло ночью в одном из районов Перми, где проживают 219,5 тыс. человек. Водоснабжение отсутствует также в трех селах Пермского района с населением около 6 тыс. человек, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В результате аварии на водопроводе произошло отключение водоснабжения в Свердловском районе в городе Пермь и в трех населенных пунктах - поселке Ферма, селе Фролы и поселке Горный Пермского муниципального района", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, приступить к устранению аварии специалисты планируют утром в 06:00 (мск). По заявкам будет организован подвоз воды для жителей указанных населенных пунктов.