В Приамурье за счет областного бюджета впервые отремонтировали квартиры для сирот

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области в 2020 году за счет средств регионального бюджета отремонтировали 14 квартир, в которых живут 15 сирот. Такая мера поддержки реализована впервые, сообщила в понедельник пресс-служба правительства области.

"Региональные власти улучшили жилищные условия 15 детям-сиротам. Такую помощь власти Приамурья оказывают в рамках реализации государственной программы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области". В этом году ремонт прошел в 14 помещениях", - говорится в сообщении.

На ремонт жилья детям-сиротам в 2020 году из областного бюджета выделили 2,7 млн рублей. Капитальный ремонт провели в 12 квартирах, текущий - в двух. Они находятся в Благовещенске, Райчихинске, Прогрессе, Свободном, а также в Тамбовском, Архаринском и Шимановском районах.

По данным Минсоцзащиты области, в 2021 году меру поддержки окажут 13 амурчанам. На ремонт помещений выделят 2,2 млн рублей.

В Амурской области живут более 4,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Свыше 3,8 тыс. из них устроены в приемные, замещающие семьи, 712 - остаются без попечения родителей и в основном живут в социальных учреждениях.