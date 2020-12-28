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Пандемия COVID-19

Новый штамм коронавируса обнаружили у южнокорейцев, прибывших из Лондона

Они чувствуют себя удовлетворительно

СЕУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Первые случаи заражения мутировавшим вариантом коронавируса зарегистрированы в Республике Корея у трех граждан страны, прибывших на прошлой неделе из Великобритании. Об этом сообщило в понедельник в Сеуле национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве страны.

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Заразившиеся являются членами одной семьи, все они чувствуют себя удовлетворительно, отмечается в заявлении.

Агентство также сообщило, что органы здравоохранения обследуют еще одну семью из четырех человек, недавно прибывшую из Великобритании. Один из ее членов, пожилой мужчина, умер в минувшую субботу. Результаты посмертного анализа показали наличие у него коронавируса, однако его штамм пока не установлен.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.

Теги
ВеликобританияРеспублика КореяПандемия COVID-19
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