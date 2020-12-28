Флешмоб #НаденьУжеЭтуМаску охватил 79 регионов РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Флешмоб о важности использования средств защиты в общественных местах в условиях пандемии, который проходит под хештегом #НаденьУжеЭтуМаску, охватил 79 регионов России. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Акция стартовала 5 ноября, в ходе ее проведения представители бизнеса в сфере услуг и других областях размещали на своих страницах обращения к клиентам с просьбой использовать средства индивидуальной защиты при посещении их заведений. Специалисты департамента оказали организационную поддержку, а также запустили специальный лендинг для представителей бизнеса. На странице размещена информация о флешмобе и шаблоны объявлений, которые предприниматели могут распечатать и наклеить на входе.

"Спустя месяц популярность флешмоба продолжает расти. Он охватил абсолютное большинство регионов России: 79 из 85. Участники опубликовали уже около 18 тыс. сообщений под хештегом акции. Но самое главное, что мы видим результаты этой инициативы не только на страницах социальных сетей. Предприниматели размещают таблички с напоминаниями о важности средств защиты на дверях своих заведений. Благодаря масштабной информационной кампании, сами клиенты становятся сознательнее и перестают пренебрегать необходимыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции", - сказал руководитель департамента Алексей Фурсин, слова которого привела пресс-служба.

Автором идеи выступила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских "Андерсон" Анастасия Татулова.

"Смысл акции был в первую очередь в том, чтобы добиться снижения количества штрафов. И это оказалось достижимо: уже к декабрю штрафы для бизнеса за нарушение масочного режима сотрудниками и гостями заведений снизились до единичных случаев. Для сравнения: в октябре и ноябре я получала в день пять-семь жалоб от московских предпринимателей, а за весь декабрь была только одна", - сказала она ТАСС, напомнив, что несоблюдение масочного режима для юридического лица грозит штрафом до 1 млн рублей или приостановлением деятельности до 90 суток.

Татулова также отметила важность сотрудничества с департаментом предпринимательства. "Причем это было не противостояние, а совместная результативная и очень оперативная работа. Надеюсь, что такой опыт станет точкой роста для развития предпринимательства и дальнейшей активной работы с городом на благо бизнеса", - добавила Татулова.

Социальная ответственность и поддержка

Акцию поддержали представители практически всех индустрий. По данным общественного уполномоченного по культуре в Москве Марии Ольшанской, в рамках флешмоба вышло множество сообщений в соцсетях "с общим охватом более 65 млн человек по всей стране". "Он показал, что социальная ответственность и поддержка - это важные составляющие взаимодействия бизнеса и граждан. Акция стала новым масштабным инструментом влияния. Мы планируем запускать подобные флешмобы в наступающем году, показывая свою приверженность к диалогу и открытость", - сказала она агентству.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева рассказала, что ассоциация включилась в разработку флешмоба с инициативной командой, "потому что ситуация с ношением масок в отрасли приобретала все большие масштабы".

"Бизнес в фитнесе начал получать огромные штрафы за то, что клиент без маски находится на территории фитнес-клуба. Повлиять на это можно было только через массовое информирование людей о последствиях этого для бизнеса. Акция решила две ключевых задачи: акцентировала внимание на необходимости использования масок и защите этим своих любимых фитнес-клубов от закрытия. Всего в акции от отрасли участвовали фитнес-клубы 58 регионов. Количество участников подсчитать уже стало невозможно, потому что в какой-то момент акцию подхватили сами клиенты", - отметила она.

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова сообщила, что флешмоб акцентировал внимание граждан на том, что "здоровье - это персональная ответственность каждого человека, а не только государства и бизнеса". Она также рассказала, что представители бьюти-индустрии подошли к реализации флешмоба "активно и креативно", не только размещая таблички о необходимости соблюдать масочный режим, но и выкладывали на своих страничках в социальных сетях и сайтах салонов видеоролики с хештегом акции.

Ранее флешмоб также вошел в список лучших практик бизнес-объединений в области самоконтроля, который подготовило Минэкономразвития РФ. Дайджест "Бизнес против COVID" был сформирован по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова для презентации успешных примеров предпринимателям и организациям.