Около 70% устаревших шумозащитных экранов заменили в Москве за два года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за два года заменили 320 тыс. кв. метров шумозащитных экранов, что составляет 70% от общего плана. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В общей сложности за три года действия программы будет заменено 470 тыс. кв. метров конструкций, за два года специалисты Комплекса городского хозяйства уже обновили 320 тыс. кв. метров экранов, в том числе на Киевском шоссе, Живописном мосту и проспекте Маршала Жукова", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что программа по замене шумозащитных экранов, установленных более 20 лет назад, стартовала в Москве в 2019 году. Заммэра отметил, что при этом учитывается единая городская стилистика.

"Используются панели только серого цвета и определенной формы, в таком же стиле выполнены экраны, установленные вдоль Московского центрального кольца. Единое оформление позволит упростить будущий ремонт шумозащитных экранов и сократить расходы на их обслуживание", - подчеркнул Бирюков.

По его словам, экраны являются важными элементами современной городской инфраструктуры. Они поглощают лишний шум вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов. Бирюков сообщил, что городские службы регулярно моют экраны и ремонтируют конструкции, поврежденные в результате ДТП или других происшествий.