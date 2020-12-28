Фальков: Центр им. Чумакова может быстро развернуть массовое производство своей вакцины

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН), создавший собственную вакцину от коронавирусной инфекции, может быстро развернуть ее массовое производство, сообщил журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"То, что делает Центр им. Чумакова, - третья вакцина (от коронавируса - ТАСС), и они ее создадут, учитывая опыт и очень сильный потенциал у коллектива. Мы ждем, что они должны к началу следующего года выдать результат. И если все получится, они обещают, что достаточно быстро масштабируют результат своей работы. Благо у них есть опыт", - сказал министр.

Он отметил, что доверяет специалистам Центра им. Чумакова, но пока не решил, когда лично будет вакцинироваться, учитывая, что уже перенес коронавирусную инфекцию. "Центру им. Чумакова доверяю. Но я пока регулярно проверяю количество антител. Пока вроде бы в этом (в прививке - ТАСС) не было необходимости", - сказал Фальков.

О центре имени Чумакова

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат уже успешно прошел доклинические испытания, в настоящее время проходит клинические исследования. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).