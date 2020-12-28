В Минобрнауки сообщили, что решение о продлении удаленки в вузах примут после праздников

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Решение о продлении дистанционного формата обучения будет принято после зимних праздников с учетом эпидемиологической ситуации, заявил журналистам глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывается с коронавирусом, будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами", - заявил Фальков, уточнив, что не готов сегодня делать какие-то прогнозы по ситуации.

Дистанционное обучение

Фальков сообщил, что свыше 60% студентов в РФ от общего числа обучаются дистанционно, порядка 40% российских вузов работают в удаленном формате.

"У нас всего 64% студентов [обучаются дистанционно], соответственно, если смотреть по вузам, то чуть меньше, по-моему, 40 с чем-то процентов вузов дистанционно обучают студентов, то есть полностью удаленный формат", - сообщил Фальков.

Министр отметил, что дистанционное обучение на сегодняшний день организовано примерно в половине российских субъектов. "В регионах разная ситуация, но еще раз повторяю: наверное, не меньше, чем в половине субъектов РФ сегодня организован такой формат - удаленный", - отметил Фальков.

По словам министра, зачастую в ноябре ему уже стали поступать звонки от ректоров, которые сообщали, что заболевших и вынужденных уйти на карантин преподавателей было уже столько, что "некому выходить к студентам, все сидят дома и можно [обучать] только дистанционно".

"Есть коронавирусная статистика в целом по стране, мы ведем во всех разрезах: преподаватели, студенты, иностранцы, по регионам, университетам. <…> Я вам так скажу общее правило: не бывает чудес. Если тяжелая эпидемиологическая ситуация в регионе, то университеты, как правило, перешли на дистант и количество тех, кто заболел, достаточно велико. Потому что это социум, университеты не в безвоздушном пространстве [находятся]", - добавил Фальков.

Защита диплома

Глава Минобрнауки также рассказал, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, смогут защитить дипломы дистанционно, но это не будет массовым явлением.

"Это сложный вопрос по тем, кто будет защищать диплом. <…> У нас там больше всего пострадали не дипломники, а первокурсники. Я думаю, что где-то это (защита диплома удаленно - прим. ТАСС) будет возможно. Хотя, я думаю, это, скорее, не будет массовым явлением. Будем смотреть по ситуации", - сообщил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Возвращение к очным занятиям

По словам Фалькова, российские университеты вернутся к традиционному - очному - обучению после того, как закончится пандемия.

"Нет, такого точно не будет. Точку невозврата мы не прошли. Все всё равно ждут, конечно, старого доброго традиционного обучения", - сообщил Фальков, отвечая на вопрос, продолжат ли вузы работать на удаленке либо в гибридном формате после пандемии.

Он отметил, что не считает, что студенты и преподаватели привыкли к дистанционному формату.

Ранее Минобрнауки РФ в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.

Спрос на высшее образование

Министр при этом отметил, что спрос на высшее образование в России не упал на фоне пандемии.

"Если мы с вами посмотрим на цифры, то спрос на высшее образование в этот пандемийный год, в этот коронавирусный год не упал. В прошлом году мы приняли 101 тыс. [абитуриентов], а в этом году - 98 тыс. 3 тыс. - это в пределах погрешности", - сообщил Фальков.

Министр отметил, что при больших издержках, наличии определенных ошибок и т. д. российская система высшего образования справилась с вызовами, которые возникли в связи с коронавирусом. Решение о переводе на дистанционный формат было правильным, заявил Фальков. Также удалось успешно провести приемную кампанию 2020 года в сжатые сроки.

"Да есть много сложностей, но тем не менее, у нас процесс обучения во всех вузах идет. Другой разговор, что он отличается и часто не в лучшую сторону от привычных, традиционных нам форматов", - добавил министр.

Снижение стоимости обучения

Глава Минобрнауки также затронул тему снижения стоимости обучения для студентов на удаленке. Фальков подчеркнул, что этот вопрос требует аккуратного подхода, пока общего решения для всех вузов нет.

"Эти решения в масштабах всей страны - поверьте, мы многократно к этому подходили. Пока они не выработаны, поскольку все, что предлагается, приведет к еще худшим последствиям, нежели мы имеем сегодня. Мы можем обрушить экономику вузов и получить ситуацию, когда они начнут закрываться. И что мы тогда будем делать?" - сказал Фальков.

Министр также отметил, что государство уже дважды оказывало финансовую поддержку вузам: летом было выделено 9,6 млрд рублей, в декабре - более 6 млрд рублей. Поддержка была селективной, пояснил Фальков, то есть выделялась в зависимости от финансового положения конкретного университета.

По словам министра, вузы в этом году пошли на беспрецедентные меры поддержки учащихся, например, компенсировали студентам транспортные издержки, организовали питание тем, кто остался в общежитиях и т. д.

Основание для снижения

Говоря об условиях снижения стоимости обучения для студентов, министр заявил, что если произошел "зеркальный" перевод лекций в дистанционный формат, то это само по себе не может служить причиной для снижения. "Допустим, было запланировано 20 лекций профессора, сейчас эти 20 лекций дистанционно идут. Но ведь оснований платить профессору меньше нет, потому что профессор так же должен получать зарплату. И в этом смысле оснований для снижения стоимости обучения нет", - объяснил Фальков.

Но если вместо 20 лекций было прочитано, например, 10, или даже 20, но не на должном качественном уровне, то это может послужить основанием для снижения, добавил министр.

Фальков отметил, что снижать стоимость за обучение следует там, где это действительно обосновано. "Почему мы должны только по самому факту перевода образования в удаленный формат сразу же делать скидку? Теперь давайте задумаемся: а какую скидку? 5%? Почему 5%? 10%? Почему 10%? То есть все вузы, все 724 вуза одинаково на 10% стали хуже читать? Нет, конечно,", - сказал министр.

Решения по данному вопросу, продолжил Фальков, нужно принимать взвешенно, а к выработке критериев, по которым стоимость может быть снижена, подходить осторожно.

По словам министра, удаленное образование проигрывает в качестве очному, однако следует учитывать, что изменение формата было вынужденной мерой. Также следует различать заочное и очное обучение, поскольку первое подразумевает больше самостоятельной работы и меньше контактных часов у студента с преподавателем.