Гинцбург считает, что россиян необходимо убедить в важности вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимо убедить россиян в важности вакцинации от коронавируса.

"Еще одна проблема заключается в том, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от этой заразы - это провакцинироваться. А все разговоры, что "меня это не затронет" или "я переболею в легкой форме и приобрету иммунитет" просто научно необоснованы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент которого был показан в понедельник.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.