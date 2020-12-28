Экспедицию по созданию музея на Земле Франца-Иосифа планируют провести летом 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Экспедиция по созданию самого северного музея в мире в бухте Тихой на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа пройдет летом 2021 года. В ней примут участие профессиональные инженеры-архитекторы, которые отреставрируют центральный объект экспозиции - авиационный ангар, сообщил ТАСС заместитель директора Арктического музейно-выставочного центра в Санкт-Петербурге Павел Филин.

Открытие музея, который будет создан в авиационном ангаре постройки 1932-1933 годов на первой полярной станции "Бухта Тихая", запланировано на лето 2022 года. Противоаварийные и реставрационные работы на объекте завершены, приступить к созданию экспозиции музея планировалось летом 2020 года, однако экспедиция была отменена из-за пандемии.

"В следующем году мы планируем завершить работы по реставрации ангара. Все это сделается в течение двух месяцев, - сказал собеседник агентства. - Я думаю, будет 7-8 строителей. Мы привлекаем профессиональных инженеров-архитекторов, у которых есть лицензии на реставрационные работы. Потому что это еще и первый в России проект реставрации в Арктике".

По его словам, летняя экспедиция в 2021 году традиционно будет проходить в течение двух месяцев - с конца июня по конец августа. "Основные работы в следующем году - полы, потому что туда еще ручей затекает. Он, наверное, будет перенаправлен. Также планируем сделать остекление [ангара], чтобы у нас получалась диорама - открылся красивый вид на бухту, - добавил историк. - Можно будет сесть под крыло самолета и смотреть на проплывающие мимо "пятиэтажные дома" - айсберги, которые летом с грохотом периодически откалываются от ледника Седова".

На полярную станцию в 2022 году планируется перевести выставочные объекты, которые в будущем станут частью арктического музея, - реплику самолета-амфибии Ш-2 эпохи становления советской полярной авиации 1930-х годов и бюсты руководителей и участников экспедиций, среди которых Отто Шмидт, Михаил Водопьянов, Георгий Седов, Иван Папанин, Владимир Визе и первая женщина-полярница Нина Демме. Экспонаты сейчас представлены на выставке "Полярные победы России", открывшейся 30 октября в военно-историческом парке "Патриот" в Кронштадте.

"Самолет, который будет стоять в ангаре, будет красиво подсвечен. У нас должна получиться "неубиваемая" экспозиция, потому что там жесточайшие условия для жизни, поскольку зимой все это будет замерзать, а потом - оттаивать, - пояснил Филин. - Вся полярная станция живет только два месяца в году".

Музей под открытым небом

Создание музея в бухте Тихой - это совместный проект Арктического музейно-выставочного центра и национального парка "Русская Арктика". Экспозиция будет посвящена истории арктических исследований на Земле Франца-Иосифа и покорению Северного полюса.

Полярная станция "Бухта Тихая" была открыта на острове Гукера Земли Франца-Иосифа 30 августа 1929 года, став первым поселением на архипелаге. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, экспедиция которого провела там зимовку в 1913-1914 гг. Станция действовала до 1959 года. На ней проводились гидрометеорологические, геологические и другие исследования. В настоящее время на территории станции находится база национального парка "Русская Арктика".