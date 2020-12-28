Девочку на Чукотке наградили медалью Совета Федерации за спасение ребенка на площадке

ТАСС, 28 декабря. Губернатор Чукотки Роман Копин по видеосвязи наградил медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" девятилетнюю девочку, которая спасла ребенка на детской площадке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Хочу Светлане выразить благодарность за гражданский подвиг, присутствие духа в чрезвычайной ситуации. Несмотря на свой возраст, она не растерялась и помогла ребенку на детской площадке. Такой поступок мог совершить только неравнодушный человек. <…> Принято решение вручить знак за проявленное мужество", - сказал Копин. Видеообращение опубликовано на его странице в "Инстаграме".

В декабре девочка заметила на безлюдной детской площадке в Билибино малышку, которая зацепилась шарфом за горку, плакала и задыхалась. Девочка бросилась к горке и освободила ребенка.

Медаль доставят в город ближайшим авиарейсом.