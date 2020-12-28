Минюст готовит проект создания мультиучреждения ФСИН

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минюст России готовит проект создания в одном из регионов мультиучреждения ФСИН, которое будет включать СИЗО и все виды режимов содержания осужденных. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко.

"Сегодня мы работаем над предложением о пилотном проекте в одном из регионов - я не хотел бы пока называть его, - где хотим сосредоточить все 20 учреждений уголовно-исполнительной системы, которые там находятся. Расположить их в одном месте недалеко от областного центра, чтобы было удобно всем", - сказал министр. По словам Чуйченко, его предполагается разместить в 5-6 км от города с учетом транспортной доступности, включая общественный транспорт.

"Мы хотим создать все условия, которые будут соответствовать требованиям международных норм и российского законодательства, принципам человечности и гуманности, - пояснил министр. - Согласитесь, нормы XIX-начала XX века, когда строились здания многих из действующих СИЗО, сильно отличаются от тех норм, которые сейчас установлены законодательством. Получается, законодательство и отношение к человеку поменялось в сторону гуманизации, а инфраструктура осталась старой. Вывод: надо оптимизировать и менять инфраструктуру, строить новую".

Согласно готовящемуся проекту, в учреждении нового типа планируется разместить также кабинеты адвокатов, офисы контролирующих органов, в том числе и офис ОНК. Расположение учреждения за пределами городской черты позволит решить проблему глушения мобильной связи. Кроме того, оно станет более эффективным с точки зрения экономики и управления - с единой службой закупок и хранения для нужд учреждения, едиными мощностями для трудоустройства осужденных, единым хорошо оборудованным медицинским комплексом, а также лучшими условиями для сотрудников, которые будут нести там службу.

"И еще мы также решаем проблему пересылки, транспортировки заключенных, когда они будут просто из следственного изолятора переходить пешком в тот участок режима, который определен им приговором суда. И в случае, когда их переводят на другой вид режима, тоже не надо проходить тяжелую и изнуряющую для всех процедуру этапирования", - пояснил министр.