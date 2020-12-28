В Якутии на полюсе холода зафиксировали температуру ниже минус 55 градусов

ЯКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Температура в Оймяконском районе Якутии опустилась ниже минус 55 градусов. Из-за морозов очные занятия для школьников отменили в четырех школах, сообщили ТАСС в управлении образования Оймяконского района.

В школах сел Оймякон, Томтор, Ючюгей и Орто-Балаган температура варьируется от 55 до 57 градусов мороза. Там отменены очные занятия для всех классов, всего обучаются более 370 детей. "Все учатся дистанционно", - сказали в управлении.

Также в понедельник из-за морозов освобождены от очных занятий ученики первых-пятых классов школ Якутска и его пригородов. Утром температура составила 45 градусов мороза. Низкие температуры в столице Якутии установились 9 декабря.

Оймякон известен как один из полюсов холода и входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Также, по одной из версий, полюс холода в Северном полушарии расположен в якутской местности Томтор. В феврале 1933 года там зарегистрировали температуру в 67,7 градуса мороза.