Более 9 тыс. обращений поступило Москальковой за время пандемии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за время пандемии коронавирусной инфекции к ней поступило более 9 тыс. обращений от граждан, было оказано содействие в восстановлении прав свыше 5 тыс. человек.

"Распространение COVID-19 стало в этом году глобальным вызовом для человечества, затронуло практически все сферы общественной жизни. С первых дней пандемии мы почувствовали востребованность в нашем институте. Мы стали свидетелями того, что свобода личности вступает в противоречие с общим благом - правом каждого на безопасность и порядок. На горячую линию и по электронной почте в этот период к нам поступило свыше 9 тыс. обращений. Они касались защиты трудовых прав, вопросов разделенности семей в условиях закрытых границ, трудностей возвращения на родину из-за ограничений авиасообщений, свободы передвижения на территории России в период ограничительных мер, условий нахождения в обсерваторах", - написала Москалькова в Instagram, подводя итоги 2020 года.

Она сообщила, что работа по обращениям граждан не останавливалась ни на один день, в течение суток в режиме удаленного доступа рассматривались срочные жалобы, поступающие на специально созданную горячую линию, был организован прием граждан в дистанционном режиме.

"Специалисты горячей линии оперативно реагировали на обращения граждан, в том числе оказывали необходимую психологическую помощь. В результате оказано содействие в восстановлении прав свыше 5 тыс. человек", - добавила омбудсмен.