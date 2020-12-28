В Минприроды Крыма опровергли сообщения о якобы задержании замглавы ведомства

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев находится на рабочем месте. Никаких запросов в министерство в отношении чиновника не поступало, сообщил в эфире "Радио Крым" министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев, комментируя сообщения о якобы задержании Компанейцева представителями ФСБ.

"По состоянию на сегодняшнее утро все сотрудники находятся на рабочих местах, в том числе и заместитель, который в течение дня фигурировал в различных информационных сообщениях. Он тоже находится на рабочем месте, это единственное, что я могу сказать. Никаких запросов в министерство не поступало", - сказал Нараев.

Информацию о задержании Компанейцева корреспонденту ТАСС не подтвердили в силовых структурах Крыма.

В соцсетях ранее появилась информация о задержании Компанейцева и сотрудника УФСБ по Крыму Антона Калиниченко за вымогательство у местных бизнесменов 38 млн рублей.