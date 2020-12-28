В Думе попросили Ростуризм поддержать студенческий туризм по обмену между регионами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин в понедельник обратился в Ростуризм с просьбой поддержать развитие студенческого внутреннего туризма, сообщила пресс-служба комитета.

"Инициатива заключается в организации обмена студентами между различными регионами нашей страны в период отпусков. При этом размещение студентов предлагается осуществлять в свободных общежитиях и фондах образовательных организаций", - говорится в обращении Пайкина. Инициатива изначально была выдвинута Молодежным парламентом при Госдуме.

"Предлагаю совместно проработать механизм возможной реализации проекта по развитию студенческого туризма, в том числе с привлечением субъектов Российской Федерации", - указано в письме депутата. По словам Пайкина, такой механизм может быть особенно востребован студентами из социально незащищенных семей. Глава комитета считает, что организация такого "туробмена" между регионами "окажет положительное влияние на развитие туризма среди студентов", численность которых на начало 2019/2020 учебного года превышала 2,5 млн человек.