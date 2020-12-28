В России за сутки выявили 27 787 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 787. Общее количество инфицированных достигло 3 078 035, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост четыре дня не превышает 0,9%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ненецком АО (0,4%), Ханты-Мансийском АО, Республике Алтай, Еврейской АО (0,6%).

В частности, за сутки было выявлено 3 748 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 606 - в Московской области, 502 - в Нижегородской области, 404 - в Свердловской области, 396 - в Псковской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 551 461 человек.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 20 480. Всего уже выздоровели 2 471 309 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 80,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 248 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 350 - в Московской области, 459 - в Нижегородской области, 407 - в Свердловской области, 405 - в Республике Карелия.

Число летальных исходов за сутки возросло на 487 против 552 днем ранее, это минимум выявленных случаев с 14 декабря. Всего от инфекции умерли 55 265 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 75 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 22 - в Воронежской области, 19 - в Московской области, 17 - в Нижегородской области, 16 - в Свердловской области.