Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве вновь опустились ниже 1

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Коэффициенты распространения коронавирусной инфекции в России и в Москве впервые с 18 декабря оказались ниже 1. В среднем по стране в понедельник показатель опустился до 0,99, а в столице - до 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Только в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу. Это Ростовская область (1,02) и Подмосковье (1,05).

В остальных субъектах ситуация с распространением заболевания стабилизировалась. В Архангельской области, как и в Москве, показатель составил 0,96, в Красноярском крае - 0,99. В Санкт-Петербурге, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе он равен 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.