Как в России создают моторное масло на экспорт

Разработка рецептур новых смазочных материалов идет параллельно с развитием техники и автопрома. Благодаря применению наукоемких технологических решений современные моторные масла уже невозможно назвать просто горюче-смазочными материалами. Сегодня это сложнейшие высокотехнологичные продукты, которые совмещают в себе уникальные комбинации свойств для эффективной работы техники в разных условиях. Перед выводом на рынок производители проводят многочисленные испытания и проверки характеристик масел в специальных центрах и лабораториях. Более того, они обязательны, если компания хочет вывести свой продукт на международный уровень. Новая география

Продукция "Газпромнефть - смазочные материалы" ("Газпромнефть-СМ") востребована почти в 90 странах мира, и экспортные направления постоянно развиваются. Популярность продуктов компании за рубежом в последние годы заметно выросла. Потребители отмечают качество российских масел и их конкурентную стоимость. Сегодня масла производства "Газпромнефть-СМ" используются в работе более чем двух тысяч предприятий в мире. Среди них крупнейшая железнодорожная компания Швеции Green Cargo ("Грин Карго") и большие горнодобывающие компании Opsicol Mining Services (Pty) LTD и Zolimax (Pty) LTD в ЮАР. В этом году за развитие экспорта высокотехнологичной продукции компания была отмечена Российским экспортным центром премией "Экспортер года". Одобрено испытаниями

"У нас постоянно растет число наименований продукции и одновременно уровень ее сложности, поэтому компания активно развивает собственные компетенции по разработке и тестированию рецептур", - отмечает генеральный директор "Газпромнефть-СМ" Александр Трухан. Сейчас работа над одним новым продуктом занимает в среднем от полугода до двух лет в зависимости от его сложности и наукоемкости. Выпуск нового масла предусматривает масштабный R&D (research & development) в несколько этапов. Сначала изучаются запросы потребителей и требования производителей техники, в том числе характеристики оборудования, появление которого еще только планируется. Затем специалисты в лаборатории создают первую версию рецептуры - прототип. Следующий, самый длительный этап - его тестирование. В ходе испытаний рецептуры при необходимости дорабатываются. "Например, три года назад мы начали разработку популярной сейчас линейки синтетических моторных масел G-Energy Synthetic. Сначала была проведена масштабная программа лабораторно-стендовых испытаний прототипа по 30–40 показателям. Испытания подтвердили соответствие наших продуктов требованиям отраслевых спецификаций. На следующем этапе для верификации результатов на реальных двигателях мы прошли еще более десяти моторно-стендовых испытаний в независимых аккредитованных лабораториях Германии и США. Каждый образец тестировался на полноразмерных двигателях. Там оценивались характеристики масла, например противоизносные свойства, уровень высокотемпературных отложений, топливная экономичность, - все, за что потом автолюбители выбирают тот или иной продукт. А уже на финальном этапе были выполнены специфические тесты для получения официальных одобрений от автопроизводителей", - рассказывает Николай Дорошенко, начальник управления продуктового менеджмента и разработки продукции "Газпромнефть-СМ". Одобрение производителя техники - это дополнительное преимущество масла как знак качества от автопроизводителя, который говорит о том, что продукт подходит именно вашему автомобилю и его разрешено использовать, даже если машина еще на гарантии. "Когда мы запускали линейку масел G-Energy Synthetic, на отдельные ее продукты у нас уже было получено официальное одобрение Mercedes-Benz, затем - лицензия API (Американский институт нефти), а в скором времени мы ожидаем получения одобрения еще от двух лидеров автопрома", - говорит Николай Дорошенко. Сейчас только в одной линейке G-Energy Synthetic девять современных, полностью синтетических моторных масел для разных автомобилей - от подержанных до самых новых. Это высокотехнологичные продукты для защиты двигателей при активной езде или для работы при больших перепадах температур, для машин с сажевыми фильтрами, для продления срока эксплуатации подержанных авто, а также масла, созданные специально под двигатели европейских, японских и корейских автомобилей. Всего на сегодняшний день "Газпромнефть-СМ" выпускает более 120 наименований синтетических продуктов под брендами Gazpromneft и

G-Energy.

Искусственный интеллект в помощь

Приоритетным шагом в развитии компетенций R&D для компании на 2021 год является открытие собственного научно-исследовательского центра (НИЦ). "НИЦ будет располагаться на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине. На сегодняшний день мы уже закончили строительство и приступили к оснащению центра. С его открытием "Газпромнефть-СМ" станет первой в России компанией, способной самостоятельно проводить фундаментальные исследования в области трибологии - науки, изучающей процессы трения, изнашивания и смазки", - рассказывает генеральный директор "Газпромнефть-СМ" Александр Трухан. Одним из первых в НИЦ поступил вибрационный трибометр SRV, на сегодняшний день единственный в своем роде в России. "Принцип испытания основан на том, что прижатые друг к другу поверхности движутся с определенной частотой, вызывая при этом трение в точке контакта. В процессе мы изучаем поведение смазочного материала при различных нагрузках и видах движения. Прибор с высокой точностью измеряет трение и показатели износа для различных типов современных материалов, даже таких, как пластик и керамика. Например, можно смоделировать условия трения в паре поршневое кольцо - стенка цилиндра. Эти испытания особенно важны для масел с топливной экономичностью и такими свойствами, как мощная защита от износа, хорошая смазывающая способность в зоне смешанного трения, низкий коэффициент трения в области граничного трения", - поясняет Николай Дорошенко. Требования по использованию трибометра прописаны в спецификациях мировых лидеров автопрома. Раньше подобную работу приходилось заказывать за рубежом, в ближайшее время "Газпромнефть-СМ" начнет самостоятельно проводить квалификационные испытания рецептур еще до проведения моторных и полевых тестов. В компании считают, что открытие собственного научно-исследовательского центра в 2021 году позволит сократить срок разработки вдвое.

Для разработки новых масел "Газпромнефть-СМ" планирует использовать технологии искусственного интеллекта. Компания уже тестирует цифровой сервис, который будет работать на данных, накопленных за 10 лет с применением алгоритмов машинного обучения. Сервис будет прогнозировать основные физико-химические параметры новых рецептур масел до их испытания в лаборатории. Это втрое сократит количество промежуточных образцов. Планируется, что цифровой продукт будет запущен в эксплуатацию уже к середине 2021 года. Уникальные технологии производства

Срок вывода продукта на рынок стремительно сокращается. Понимая это, наиболее эффективные компании инвестируют в развитие своих технологических возможностей. За последние годы заводы "Газпромнефть-СМ" стали одними из самых современных в отрасли. На Московском заводе смазочных материалов в наукограде Фрязино запустили уникальную для российской отрасли систему смешения моторных масел. Процесс введения присадок, который раньше специалисты скрупулезно проводили в ручном режиме, сегодня выполняет автоматический комплекс смешения масел. Он способен одновременно блендировать до семи компонентов масел прямо в потоке трубопровода. Система отслеживает соответствие компонентов рецептуре, обеспечивает точность их подачи и собирает информацию об остатках сырья на складах. Все данные в онлайн-режиме выводятся на монитор оператора. Специалисты контролируют все процессы и текущее состояние оборудования с пульта управления. За счет внедрения системы завод увеличил производительность по блендингу сложных продуктов на 50%.

Проверено тайными покупателями

С 2016 года "Газпромнефть-СМ" входит в Европейскую ассоциацию производителей смазочных материалов (ATIEL). "Мы активно работаем в комитете ATIEL по мониторингу качества продукции на рынке. Ежегодно в мире и, конечно, в России, анонимно отбираются образцы продукции и тестируются в независимых испытательных центрах. Масло проверяют на соответствие ключевым характеристикам и даже корректности указанной на этикетке информации", - рассказывает Николай Дорошенко. Компания дополнительно проводит мониторинг характеристик в процессе эксплуатации смазочных материалов у потребителей, например, в крупных парках техники. Для этого в России и за рубежом работает сеть технических комплексов, которые исследуют пробы работающего масла прямо в месте работы техники. Любой автовладелец также может написать запрос в адрес компании на techservice@gazprom-neft.ru, и ее эксперты помогут с подбором масла или консультацией. Востребованность продукции в разных странах по всему миру привела к росту реализации онлайн. "В первом полугодии 2020 года объем реализации масел через цифровые каналы вырос на 86% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Наша продукция сейчас представлена в 30 маркетплейсах и интернет-магазинах в разных странах мира. Также мы наблюдали отличный рост спроса на станциях техобслуживания (СТО), которые заранее озаботились развитием системы интернет-заказов на свои услуги", - рассказывает генеральный директор "Газпромнефть-СМ" Александр Трухан.