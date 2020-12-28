На Камчатке открылся один из первых в России нейрологопедических центров

ТАСС, 28 декабря. Власти Камчатского края открыли в Петропавловске-Камчатском один из первых в России нейрологопедических центров, где будет оказываться помощь детям с нарушениями речи. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

Идея создания сети нейрологопедических центров в России раннее была поддержана премьер-министром Михаилом Мишустиным на встрече с камчатскими общественниками.

"Наш центр стал одним из первых подобных в России. Пока это небольшое помещение, но в перспективе [это будет] отдельный центр, в котором мы соберем специалистов и установим оборудование для комплексной реабилитации с привлечением и частных инициатив. Детский нейрологопедический центр существенно повысит качество жизни для семей, в которых есть дети с предрасположенностью к определенным проблемам в развитии. Важно вовремя "поймать" болезнь и незамедлительно оказать нужную помощь, это наша главная обязанность", - приводятся в сообщении слова главы края Владимира Солодова.

На открытие центра из федерального бюджета было выделено 20 млн рублей, центр открылся в здании детской городской поликлиники № 2. За организационную основу нового учреждения взята модель и структура ведущих медицинских центров страны "Логопрогноз" и "Доктрина" Санкт-Петербурга. Их специалисты в течение нескольких недель были на Камчатке и помогали местным коллегам. В кабинетах разместили оборудование, предназначенное для работы с детьми в возрасте от шести месяцев до трех лет с рисками нарушения речи. В центре будут работать врачи-неврологи, педагоги-психологи, дефектологи и логопеды. Пока в центре установлено 35 единиц диагностического и терапевтического оборудования, и аппаратура будет еще поступать. Диагностический блок оснащен двумя современными энцефалографами, аудиометрами и другими диагностическими тест-системами. В составе терапевтического блока комплекс биологической обратной связи. Кроме того, имеются несколько комплексов для ритмизации нервной системы. В ближайшее время в центре будет установлена барокамера.

"Наш центр поможет тем детям, у которых есть незначительные неврологические нарушения, но они не входят в категорию инвалидности и не получают систематической плановой коррекции. Теперь мы предоставим им комплексную помощь", - приводятся в сообщении слова руководителя центра, логопеда-дефектолога Виктории Сергеевой.

На первых этапах проходимость центра будет небольшой, так как для каждого пациента будет разрабатываться индивидуальная программа с учетом его возрастных и функциональных возможностей.