74-летний президент Кипра привился вакциной Pfizer и BioNTech

НИКОСИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис был в понедельник привит германо-американской вакциной от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом он сам сообщил журналистам на пороге медицинского центра, который расположен в населенном пункте Лача - юго-восточном пригороде Никосии.

Ожидалось, что сам момент вакцинации 74-летнего главы государства будет демонстрироваться в прямом эфире кипрского телевидения, однако он прошел за закрытыми дверями. После процедуры президент поблагодарил медиков, принимающих непосредственное участие в вакцинировании жителей страны. "Каждый имеет право отказаться от вакцинации, но вакцина - это то, что нас защитит", - подчеркнул он.

Анастасиадис добавил, что "обратный отсчет до разгрома так называемого невидимого врага начался, но предстоит еще долгий путь". Поэтому президент призвал общественность соблюдать ограничительные меры, принятые в стране для противодействия распространению коронавируса.

Он также пожелал, чтобы пандемия завершилась в ближайшие месяцы и чтобы наступающий 2021 год вернул бы страну "к реальной жизни", которой остров привык жить на протяжении многих лет.

Первая партия вакцины Pfizer и BioNTech была доставлена на Кипр в субботу. Процесс вакцинации начался на острове в воскресенье. Первыми в стране был привит медицинский персонал дома престарелых "Панайя" в Лимасоле.