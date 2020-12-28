Набиуллина рассказала о любимых блюдах на новогоднем столе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предпочитает готовить на Новый год оливье, а также любит селедку под шубой. Об этом председатель ЦБ рассказала в предновогоднем эфире RTVI с Сергеем Шнуровым.

Глава ЦБ рассказала в беседе со Шнуровым, что планирует сама готовить стол для празднования Нового года. Любимое новогоднее блюдо председателя ЦБ - оливье. "Ну, селедка под шубой у меня не очень хорошо получается, хотя я люблю. <...> Курочку запечь, мясо запечь, все можно сделать", - добавила Набиуллина, говоря о новогодних предпочтениях.

При этом глава регулятора отметила, что в принципе очень любит готовить, и не только на Новый год. Она также добавила, что эту новогоднюю ночь планирует провести дома в Москве, в кругу родных.