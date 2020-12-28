КС признал конституционным ограничение передвижения граждан во время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России постановил, что региональные власти вправе вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении инстанции в понедельник.

Согласно материалам дела, в КС пытались оспорить постановления губернатора Московской области по ограничениям из-за пандемии коронавируса.

"Признать подпункт 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" не противоречащим Конституции РФ, поскольку установление этого положения по его конституционно значимому предназначению и сути было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)", - говорится в документе.