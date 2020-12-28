{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
Обновлено 

Мишустин распорядился оперативно оказать помощь семьям моряков с затонувшего судна "Онега"

Глава правительства поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко "взять ситуацию под личный контроль"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился оказать всю необходимую помощь родственникам моряков с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега".

На эту тему
Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

Совещание с вице-премьерами в понедельник председатель правительства начал со слов соболезнования. "Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия. Во время шторма затонуло рыболовецкое судно "Онега", погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков", - сказал глава кабинета министров.

Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко "взять ситуацию под личный контроль, подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию, и оперативно обеспечить родственникам погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку - как психологическую, так и материальную".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
Умер ветеран ТАСС Александр Харченко
Ему было 72 года
Читать полностью