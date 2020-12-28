Мишустин распорядился оперативно оказать помощь семьям моряков с затонувшего судна "Онега"

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

Совещание с вице-премьерами в понедельник председатель правительства начал со слов соболезнования. "Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия. Во время шторма затонуло рыболовецкое судно "Онега", погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков", - сказал глава кабинета министров.

Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко "взять ситуацию под личный контроль, подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию, и оперативно обеспечить родственникам погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку - как психологическую, так и материальную".