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Минпросвещения предлагает сделать для педагогов 30 и 31 декабря нерабочими днями

Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что при этом нужно сохранить все обязательства по оплате труда

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рекомендует сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов в 2020 году. Об этом в понедельник сообщил Telegram-канал Минпросвещения "Большая перемена".

"Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов, сохранив при этом все обязательства по оплате труда", - приводятся в сообщении слова главы министерства.

На совместном заседании Госсовета РФ и Совета по нацпроектам 23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд субъектов уже сделал этот день нерабочим. В нескольких регионах он объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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