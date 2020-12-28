Песков: промедление Путина с прививкой от COVID не вредит доверию к российской вакцине

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Промедление в решении президента России Владимира Путина сделать прививку от коронавируса никоим образом не отражается на доверии к российской вакцине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Никоим образом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что в регионах России началась вакцинация населения, растет производство вакцин, "процесс производства уже отлажен, и это позволяет быть уверенными в том, что до конца года и в первые недели нового года объем будет увеличен".

"Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем. После заключения Минздрава по одной вакцине, потом последуют другие вакцины, и потом и президент примет решение", - добавил он.

Песков на минувшей неделе заявил, что Путин может в ближайшее время сообщить о своей вакцинации от коронавируса. По его словам, президент не раз говорил, что обязательно сделает прививку.

Заключение Минздрава

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Путин не мог принять участие в вакцинации от коронавируса без заключения о безопасности прививки для лиц старше 60 лет.

Ранее представитель Кремля указывал, что президент принял решение сделать такую прививку, но ждал "завершения всех формальностей".

Отвечая на вопрос о том, что это были за формальности и можно ли к ним отнести подтверждение от Минздрава России о безопасности вакцины для людей старше 60 лет, Песков заявил: "Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию".

"Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, - напомнил пресс-секретарь главы государства. - Но сам скажет, когда и как это произошло".

В ответ на вопрос, будет ли Путин демонстрировать сам процесс вакцинации, Песков отметил: "Я не знаю, это зависит от того, как президент примет решение".

Российский лидер 17 декабря на большой пресс-конференции отметил, что обязательно сделает прививку от ковида, как только это станет возможным. Путин тогда пояснял, что прислушивается к рекомендациям специалистов относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе. 26 декабря Минздрав РФ разрешил использовать вакцину "Спутник V" для лиц старше 60 лет.