{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: промедление Путина с прививкой от COVID не вредит доверию к российской вакцине

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что президент не мог принять участие в вакцинации от коронавируса без заключения о безопасности прививки для лиц старше 60 лет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Промедление в решении президента России Владимира Путина сделать прививку от коронавируса никоим образом не отражается на доверии к российской вакцине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Никоим образом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что в регионах России началась вакцинация населения, растет производство вакцин, "процесс производства уже отлажен, и это позволяет быть уверенными в том, что до конца года и в первые недели нового года объем будет увеличен".

"Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем. После заключения Минздрава по одной вакцине, потом последуют другие вакцины, и потом и президент примет решение", - добавил он.

Песков на минувшей неделе заявил, что Путин может в ближайшее время сообщить о своей вакцинации от коронавируса. По его словам, президент не раз говорил, что обязательно сделает прививку.

Заключение Минздрава

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Путин не мог принять участие в вакцинации от коронавируса без заключения о безопасности прививки для лиц старше 60 лет.

Ранее представитель Кремля указывал, что президент принял решение сделать такую прививку, но ждал "завершения всех формальностей".

Отвечая на вопрос о том, что это были за формальности и можно ли к ним отнести подтверждение от Минздрава России о безопасности вакцины для людей старше 60 лет, Песков заявил: "Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию".

"Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, - напомнил пресс-секретарь главы государства. - Но сам скажет, когда и как это произошло".

В ответ на вопрос, будет ли Путин демонстрировать сам процесс вакцинации, Песков отметил: "Я не знаю, это зависит от того, как президент примет решение".

Российский лидер 17 декабря на большой пресс-конференции отметил, что обязательно сделает прививку от ковида, как только это станет возможным. Путин тогда пояснял, что прислушивается к рекомендациям специалистов относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе. 26 декабря Минздрав РФ разрешил использовать вакцину "Спутник V" для лиц старше 60 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Новую линию для сортировки писем и бандеролей запустила Почта России в Петербурге
Линия сортировки оборудована системой распознавания, которая позволяет считывать не только штрихкоды, но и рукописный текст
Читать полностью