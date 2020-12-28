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В Минпросвещения рекомендовали освободить школьников от домашних заданий на праздники

По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, новогодние каникулы нужны для отдыха и активного досуга, чтения и творчества
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ рекомендовало освободить школьников от домашних заданий на новогодние праздники. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале министерства "Большая перемена".

"Весь год наши школьники учились также в непростых условиях, поэтому считаю, что будет справедливо освободить ребят от домашнего задания на новогодние каникулы. Они нужны для отдыха и активного досуга, чтения и творчества. Лучше провести их с семьей", - приводятся в сообщении слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

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Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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