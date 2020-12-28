В БДТ рассказали о состоянии здоровья Алисы Фрейндлих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которую госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусом, находится в реанимации, ее состояние стабильное. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова (БДТ).

"В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное", - сказали в театре. В БДТ уточнили, что актриса попала в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России 25 декабря.

Как рассказали ТАСС в городском комитете по культуре, состояние актрисы "не критическое". "Комитет [находится] на постоянной связи с дирекцией театра. Все, что необходимо, любую помощь мы, конечно же, оказываем", - сказала представитель комитета.

23 декабря в БДТ сообщили об отмене спектакля "Волнение" с участием Фрейндлих, запланированного на 28 декабря.

Представитель клинической больницы №122 им. Л. Г. Соколова подтвердил, что в медучреждении находится Алиса Фрейндлих, а также ее дочь, актриса театра и кино Варвара Владимирова.