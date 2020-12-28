Хайнань разработал эффективную стратегию увеличения популяции редких гиббонов

ХАЙКОУ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти самой южной китайской провинции разработали эффективную стратегию увеличения популяции местных гиббонов - редкого вида приматов, обитающих только на Хайнане. Об этом сообщила администрация региона.

Как отмечается в распространенном информационном материале, предоставленном в распоряжение ТАСС, важную роль в данном направлении играет государственный центр по изучению и защите этих животных, созданный в августе в городе Хайкоу (административный центр провинции). Одна из его главных задач - наращивание сотрудничества и обмен опытом с лучшими специалистами в области приматологии из других стран.

Параллельно правительство содействует финансированию деятельности, направленной на рост численности гиббонов, все еще находящихся под угрозой исчезновения. Так, в текущем году специальный фонд при Хайнаньском институте национальных парков выделил 15 млн юаней (более $2,2 млн) на научные проекты, цель которых - сохранить популяцию и полностью восстановить экологию лесных массивов в местах обитания этих обезьян.

Активные меры правительства Хайнаня уже приносят положительные результаты - число гиббонов постепенно увеличивается. При этом расширяется и площадь лесов, пригодных для их обитания.

Ученые установили, что хайнаньские гиббоны предпочитают добывать себе пропитание и перемещаться по лесу небольшими группами. Всего насчитывается пять стай, которые обитают на площади 16 кв. км. Ожидается, что благодаря усилиям властей и экологов этот ареал постепенно расширится.

Уникальные животные

Из-за неконтролируемой охоты и масштабной вырубки лесов численность хайнаньских гиббонов к 80-м годам XX века сократилась с 2 000 до 7 особей. Чтобы спасти их от полного вымирания, правительство создало особый заповедник. Одновременно власти приступили к реализации программы по восстановлению лесных массивов, которые жизненно необходимы для этих животных. В результате за последние 20 лет было высажено порядка 100 тыс. деревьев.

Хайнаньские гиббоны, популяция которых в последнее время увеличилась до 33 особей, предпочитают жить в кронах деревьев на высоте около 10 м. Это существенно затрудняет контроль за ними, как и размножение в искусственных условиях.