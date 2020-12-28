На Ставрополье не выявлено нарушений в начислении зарплат учителям

ПЯТИГОРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство образования Ставропольского края не выявило нарушений при начислении зарплат в учреждениях образования региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в понедельник.

17 декабря во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина прозвучало обращение учителя из Ставропольского края, который жаловался на размер заработной платы. После этого глава Ставрополья Владимир Владимиров дал поручение краевому министерству образования оперативно организовать проверку качества начисления зарплат в учреждениях образования региона.

Пресс-служба министерства также сообщила, что "министр образования Ставропольского края Евгений Козюра в школе встретился с педагогом. В ходе беседы были обсуждены вопросы начисления заработной платы учителям школы. Педагогу даны исчерпывающие разъяснения".