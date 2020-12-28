Ленобласть выделит 25 млн рублей на создание единого с Петербургом мусорного оператора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об участии региона в акционерном обществе по обращению с отходами, созданном совместно с Петербургом, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Распоряжение об участии в акционерном обществе, которое может стать единым для двух субъектов региональным мусорным оператором, подписал Александр Дрозденко. В документе прописана доля участия Ленинградской области в уставном капитале в размере 25% плюс одна акция. Комитету финансов поручено предусмотреть в областном бюджете средства на это в размере 25 млн рублей. Таким образом, регион последовательно движется к современной переработке мусора и налаживанию цивилизованных и ответственных отношений в этой сфере с Санкт-Петербургом", - говорится в сообщении.

Акционерное общество - "Невский экологический оператор" - создается Петербургом и Ленинградской областью совместно с ПАО "Интер РАО" и Банком ВТБ (ПАО). Ленинградская область предоставит несколько своих площадок для размещения заводов по переработке мусора и полигонов. Банк ВТБ и ПАО "Интер РАО" в составе учредителей акционерного общества обеспечат финансовую устойчивость и соблюдение экологических стандартов.

Ранее Дрозденко сообщал, что до 2023 года в Ленинградской области будет построено минимум три завода по глубокой переработке мусора. Они станут альтернативой полигонам, которые в том же году перестанут принимать отходы.

Партнеры подписали соглашение о создании акционерного общества в октябре. Цель соглашения - развитие сотрудничества и обмен опытом при реализации совместных проектов в области обращения с отходами.

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Правительство Ленинградской области согласовало обновленную версию территориальной схемы обращения с отходами в июле 2019 года и ждало завершения аналогичных работ со стороны правительства Петербурга для их синхронизации. С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области началась реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой региональный оператор - АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" - начал обеспечивать весь цикл обращения с отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение.

Власти Ленинградской области настаивали на скорейшем переходе Петербурга на новую систему обращения с отходами, поскольку мегаполис производит две трети мусора, размещаемого на областных полигонах. В Петербурге реформа началась в 2020 году, комитет по благоустройству города утвердил городскую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами в июле.